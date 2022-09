Radiant Silvergun: un nuovo gioco verrà annunciato da Treasure al TGS 2022?

Sembra che Treasure possa avere intenzione di fare una sorpresa ai propri fan nel corso del Tokyo Game Show 2022, con il possibile annuncio di un nuovo progetto legato in qualche modo a Radiant Silvergun, forse un nuovo gioco o una qualche riedizione o adattamento dello storico sparatutto.

Come riferito da alcune fonti, tra cui Gematsu, sono emersi alcuni riferimenti a Radiant Silvergun nel sito del TGS 2022, con materiali pubblicati dal publisher Happinet.

Radiant Silvergun, il logo scoperto sul sito del TGS 2022

Tra questi, si trova anche un nuovo logo nel quale vediamo scritto semplicemente "Radiant Silvergun" e la tipica silhouette della nave spaziale protagonista del gioco.

Questo fa pensare che Treasure abbia intenzione di annunciare qualcosa legato al titolo in questione, considerando anche che nel 2022 cade il 30° anniversario della compagnia. Non sappiamo bene cosa aspettarci, considerando che si tratta di un titolo classico: lo storico sparatutto 2D è uscito originariamente su Sega Saturn e macchine arcade nel 1998 e ha ricevuto poi un adattamento nel 2011 su Xbox 360.

Radiant Silvergun è stato peraltro offerto nei Games with Gold di gennaio 2022, fornendo un ottimo modo per recuperare questo pezzo di storia degli arcade nipponici. Si tratta di uno sparatutto classico con struttura 2D e grafica 3D a scorrimento verticale, che si caratterizza per un particolare sistema di concatenamento dei punteggi e dei power-up in base ai colori.

Restiamo dunque in attesa del Tokyo Game Show 2022, che si terrà dal 15 al 18 settembre 2022, per capire se ci siano novità interessanti al riguardo.