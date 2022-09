Biomutant su PS5 e Xbox Series X|S: nuovi video per le versioni next gen

THQ ha pubblicato nuovi video per le versioni next gen di Biomutant, con il gioco che è previsto arrivare a breve su PS5 e Xbox Series X e Series S, in modo da mostrare come questo giri sulle varie console e i miglioramenti applicati con queste edizioni.

In questo modo, è possibile vedere precisamente le performance di tutte e tre le console, visto che c'è un video anche dedicato specificamente alla versione Xbox Series S, separato da quello per Xbox Series X.

Ricordiamo peraltro che gli utenti che possiedono già le versioni PS4 o Xbox One possono passare gratuitamente alle versioni next gen (rispettivamente Xbox Series X|S e PS5), trasportando dati e salvataggi.

Nel gioco in versione next gen troviamo tre diverse modalità grafiche:

Qualità grafica - 4K (risoluzione dinamica) a 30 FPS

Modalità Performance - 1440 (risoluzione dinamica) a 60 FPS

Qualità sbloccata: 4K (risoluzione dinamica) senza il cap al frame-rate, dunque fino a 60 FPS

Per quanto riguarda Xbox Series S, le opzioni grafiche sono praticamente corrispondenti ma la risoluzione è abbassata a 1440p invece di 4K e 1080p invece di 1440p, con gli stessi target in termini di frame-rate e performance.

Ricordiamo che le versioni next gen di Biomutant sono attese per il 6 settembre, mentre restiamo in attesa di eventuali annunci su un possibile arrivo su Nintendo Switch.