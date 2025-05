Shigeru Miyamoto vuole far crescere la serie Pikmin e non esclude un film o una serie TV

Shigeru Miyamoto ha svelato di aver cercato in vari modi di cambiare questo trend e rendere più popolare la serie di Pikmin, ottenendo dei buoni risultati negli ultimi anni. Ad esempio, ciò ha portato alla creazione di Pikmin Bloom , lo spin-off mobile free-to-play che riprende alcune delle meccaniche di Pokémon GO.

La serie di Pikmin è nata su Nintendo GameCube negli anni 2000 e nonostante una serie di giochi piuttosto apprezzati è ben lontana dalla popolarità di altri franchise Nintendo, come Mario e The Legend of Zelda.

Pikmin può stregare adulti e bambini per Miyamoto

"Ho dedicato molto tempo negli ultimi cinque, sei anni a cercare di far crescere Pikmin", ha detto Miyamoto ha IGN. "Ovviamente gran parte di questo impegno si è concentrato su Pikmin Bloom, oltre ai nuovi titoli della serie che sono stati pubblicati. Tuttavia, volevo esplorare altri modi per far conoscere e coinvolgere le persone con Pikmin, anche al di fuori della popolazione che gioca ai videogiochi.

Miyamoto pensa che un altro modo per far crescere il franchise è rivolgersi anche a un pubblico differente da quello dei videogiocatori, ad esempio creando un adattamento per il piccolo o il grande schermo, facendo leva sul fatto che Pikmin ha il potenziale per attirare sia gli adulti che i bambini.

"Ovviamente non posso dire né sì né no", ha risposto Miyamoto alla domanda se Pikmin diventerà prima o poi un film o una serie TV. "Tuttavia, vedo Nintendo come una sorta di agenzia di talenti, in cui abbiamo a disposizione un ampio roster di personaggi di grande talento. Creiamo un gioco basandoci su un certo concetto di gameplay, un'esperienza di gioco specifica, e poi analizziamo il nostro roster per capire quale personaggio si adattarebbe meglio a quel concetto o esperienza."

Uno scatto da Pikmin 4

"Guardando le cose da questa prospettiva, credo che Pikmin abbia un grande potenziale per essere utilizzato in molte occasioni diverse. I bambini piccoli tendono ad avere un'attrazione naturale per le cose carine, ma crescendo, magari intorno ai vent'anni, questo interesse potrebbe diminuire. Tuttavia, penso che Pikmin abbia una qualità unica, capace di mantenere il suo fascino per un ampio pubblico - sia per i giocatori più giovani che per quelli più adulti, specialmente in Giappone. La mia speranza è di espandere questo appeal a livello globale. Che si tratti di un film o di una serie, penso che sarebbe davvero divertente!"

