NVIDIA RTX Kit è disponibile: RTX Neural Shaders e gli altri strumenti di sviluppo IA per i giochi next-gen

NVIDIA ha finalmente reso disponibile al download l'atteso RTX Kit con tecnologie grafiche basate sull'intelligenza artificiale . Il kit, inizialmente previsto per fine gennaio, è ora disponibile su GitHub e promette di rivoluzionare il modo in cui i giochi e le applicazioni vengono sviluppati.

Il nuovo kit RTX con tecnologie di rendering neurale

Partiamo proprio da RTX Neural Shaders (RTXNS): si tratta di una tecnologia che consente agli sviluppatori di integrare l'apprendimento automatico nelle loro applicazioni grafiche. RTXNS utilizza il linguaggio di shading Slang e l'estensione Vulkan Cooperative Vectors per sfruttare l'accelerazione ML delle GPU NVIDIA. Questo significa che gli sviluppatori possono creare effetti grafici più realistici e sofisticati, sfruttando la potenza dell'IA.

Il kit include anche RTX Neural Texture Compression (NTC), una tecnologia che riduce drasticamente il consumo di memoria delle texture. NTC utilizza l'IA per comprimere le texture in modo più efficiente, senza compromettere, in teoria, la qualità visiva. Questo si traduce in giochi più fluidi e con prestazioni migliori, soprattutto su hardware meno potente.

RTX Mega Geometry (RTXMG) è un'altra tecnologia interessante presente nel kit. RTXMG consente di creare mondi di gioco incredibilmente dettagliati, con milioni di poligoni. Questa tecnologia è già stata utilizzata nel gioco Alan Wake 2, dimostrando il suo potenziale nel creare ambienti di gioco realistici e coinvolgenti.

Per quanto riguarda i personaggi, RTX Character Rendering (RTXCR) offre un nuovo modo di renderizzare capelli e pelle con il path tracing. Questa tecnologia permette di creare personaggi virtuali più realistici, con dettagli incredibili nella resa dei capelli e della pelle. RTX Texture Filtering (RTXTF) migliora invece la qualità dell'immagine riducendo gli artefatti. RTXTF campiona casualmente le texture dopo lo shading e filtra i volumi difficili, producendo immagini più nitide e definite.

Infine, NVIDIA ha aggiornato il suo Streamline SDK alla versione 2.7.2, aggiungendo il supporto per DLSS 4 Multi Frame Generation. Questo significa che potremmo presto vedere i primi mod DLSS 4, che permetteranno di migliorare ulteriormente le prestazioni dei giochi. Lato giocatori, invece, il DLSS 4 è finalmente disponibile, non solo per NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080: ecco come scaricare i driver.