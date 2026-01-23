Forza Horizon 6 è già in testa alla classifica globale di Steam dei titoli premium

Come saprete, ieri Playground Games ha presentato ben due giochi, in uscita entro l'anno: Fable e Forza Horizon 6. Di quest'ultimo sono state già aperte le prenotazioni. Nonostante manchino molti mesi all'uscita (sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2026 su PC e Xbox Series X e S), l'attesissimo gioco di corse ha già un primo risultato da vantare: ha scalato la top 10 globale di Steam, raggiungendo il primo posto dei titoli premium.
La classifica
Steam stila le sue classifiche in base ai ricavi prodotti dai giochi, non secondo il numero di unità vendute. Attualmente Forza Horizon 6 appare secondo, se consideriamo anche i free-to-play (è subito sotto a Counter-Strike 2), ma è primo se consideriamo soltanto i titoli con un prezzo d'accesso.
Come potete vedere dall'immagine, si è piazzato sopra a Steam Deck ed Helldivers 2, nonché a Cult of the Lamb, che sta godendo di un forte sconto per fluidificare il lancio di Woolhaven, il nuovo DLC (di suo in undicesima posizione al momento di scrivere questa notizia).
Chiaramente si tratta solo di un primo dato per il gioco di corse di Playground Games, ma se vogliamo è un segnale a suo modo positivissimo, perché mostra un grande interesse da parte del pubblico, nonché l'efficacia della presentazione fatta durante il Developer Direct di Xbox.
È comunque presto per parlare di successo o meno, ma se il buongiorno si vede dal mattino, le possibilità che venda complessivamente bene sono altissime.