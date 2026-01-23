Forza Horizon 6 è già in testa alla classifica globale di Steam dei titoli premium

Come saprete, ieri Playground Games ha presentato ben due giochi, in uscita entro l'anno: Fable e Forza Horizon 6. Di quest'ultimo sono state già aperte le prenotazioni. Nonostante manchino molti mesi all'uscita (sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2026 su PC e Xbox Series X e S), l'attesissimo gioco di corse ha già un primo risultato da vantare: ha scalato la top 10 globale di Steam, raggiungendo il primo posto dei titoli premium.