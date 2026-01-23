Apple contro la Commissione europea: "ostacola i cambiamenti"

La questione è tornata di attualità dopo la decisione di MacPaw di chiudere Setapp Mobile nell'Unione europea , una scelta che ha spinto Bruxelles a puntare il dito contro Apple e l'azienda di Cupertino a replicare pubblicamente alle accuse. Vediamo cos'è successo.

Il confronto tra Apple e Commissione europea entra in una nuova fase di tensione, con accuse reciproche sul rispetto delle regole previste dal Digital Markets Act. Al centro della disputa ci sono le modifiche all'App Store e le condizioni imposte ai marketplace alternativi su iOS nel mercato europeo.

Le accuse di Apple alla Commissione europea

Apple sostiene che la Commissione europea stia impedendo l'implementazione delle modifiche richieste alle regole dell'App Store. In una dichiarazione rilasciata a Bloomberg, l'azienda afferma di aver presentato già a ottobre un piano formale di conformità, senza ricevere risposte. Secondo Apple, Bruxelles starebbe ricorrendo a tattiche di rinvio di natura politica, con l'obiettivo di avviare indagini e imporre sanzioni ritenute sproporzionate.

La sede della Commissione europea

"La Commissione europea", ha dichiarato Apple, "si è rifiutata di consentirci di attuare proprio le modifiche che aveva richiesto. A ottobre abbiamo presentato un piano formale di conformità e, a oggi, non è ancora arrivata alcuna risposta. La Commissione europea sta ricorrendo a tattiche di rinvio politico per fuorviare l'opinione pubblica, spostare i paletti e colpire in modo ingiusto un'azienda americana con indagini gravose e sanzioni onerose"

La presa di posizione arriva in seguito all'annuncio di MacPaw, che prevede la chiusura di Setapp Mobile nell'UE a partire dal 16 febbraio 2026. La società ha motivato la decisione facendo riferimento a condizioni economiche e operative troppo complesse rispetto al proprio modello di business, senza entrare nei dettagli. Setapp Mobile era uno dei tentativi più strutturati di proporre un marketplace alternativo su iOS in Europa.

Il quadro normativo che consente l'esistenza di questi marketplace è definito dal Digital Markets Act, affidato alla supervisione della Commissione europea. Proprio su questo punto si concentra lo scontro. Secondo informazioni visionate da Bloomberg, Bruxelles sarebbe pronta ad attribuire ad Apple la responsabilità della chiusura di Setapp, accusando l'azienda di non aver ancora risolto le criticità legate alla complessità delle proprie condizioni commerciali. "Apple non ha introdotto modifiche per affrontare le principali criticità legate alle proprie condizioni commerciali, inclusa la loro complessità", sarebbe quanto la Commissione europea intende affermare.

Apple respinge questa lettura e ribadisce che la mancata semplificazione delle regole europee dipenderebbe dal rifiuto della Commissione di autorizzare le modifiche proposte. L'azienda sottolinea inoltre che, a suo avviso, la domanda di marketplace alternativi in Europa rimane limitata e che la decisione di MacPaw non sarebbe direttamente collegata alle politiche di Cupertino.