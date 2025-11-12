Omdia: la domanda globale di display crescerà del 6% entro il 2026, TV e monitor da gaming spingono il settore

Il report "Display Long-Term Demand Forecast Tracker" di Omdia indica che, mentre il numero totale di unità spedite potrebbe diminuire del 2% , la crescita dell'area complessiva rimarrà stabile e sostenuta.

Nonostante un contesto economico incerto, segnato dal rallentamento della crescita e dalle politiche tariffarie statunitensi, il settore manterrà una solida traiettoria positiva grazie alla crescente richiesta di schermi di grandi dimensioni.

La spiegazione del Senior Principal Analyst di Omdia

Ricky Park, Senior Principal Analyst del team Display di Omdia, ha spiegato che, "nonostante le incertezze legate alle tariffe d'importazione, la domanda in termini di area continuerà a crescere grazie ai progressi tecnologici e alla tendenza verso schermi sempre più grandi. La riduzione dei costi di produzione renderà inoltre i grandi display più accessibili al pubblico."

I principali fattori di crescita individuati dall'analisi sono tre. In primo luogo, l'espansione del mercato dei televisori e monitor di grandi dimensioni: la preferenza dei consumatori per schermi più ampi spingerà la domanda di TV ultra-large (oltre 70 pollici) e di monitor da gaming di grandi dimensioni.