Omdia: la domanda globale di display crescerà del 6% entro il 2026, TV e monitor da gaming spingono il settore

Secondo le ultime analisi di Omdia, la domanda globale di display continuerà a crescere nei prossimi anni, con un aumento stimato del 6% in termini di area entro il 2026.
Nonostante un contesto economico incerto, segnato dal rallentamento della crescita e dalle politiche tariffarie statunitensi, il settore manterrà una solida traiettoria positiva grazie alla crescente richiesta di schermi di grandi dimensioni.
Il report "Display Long-Term Demand Forecast Tracker" di Omdia indica che, mentre il numero totale di unità spedite potrebbe diminuire del 2%, la crescita dell'area complessiva rimarrà stabile e sostenuta.
La spiegazione del Senior Principal Analyst di Omdia
Ricky Park, Senior Principal Analyst del team Display di Omdia, ha spiegato che, "nonostante le incertezze legate alle tariffe d'importazione, la domanda in termini di area continuerà a crescere grazie ai progressi tecnologici e alla tendenza verso schermi sempre più grandi. La riduzione dei costi di produzione renderà inoltre i grandi display più accessibili al pubblico."
I principali fattori di crescita individuati dall'analisi sono tre. In primo luogo, l'espansione del mercato dei televisori e monitor di grandi dimensioni: la preferenza dei consumatori per schermi più ampi spingerà la domanda di TV ultra-large (oltre 70 pollici) e di monitor da gaming di grandi dimensioni.
Gli altri due fattori di crescita individuati da Omdia
Un altro fattore determinante è la diminuzione dei costi di produzione dovuta al completamento del ciclo di ammortamento degli stabilimenti G10.5 LCD e G8.5 OLED, che porterà a una riduzione dei prezzi dei televisori.
Infine, Omdia prevede un contributo importante dalla crescita dei nuovi prodotti tecnologici, come smartphone pieghevoli e PC mobili potenziati dall'intelligenza artificiale, che aumenteranno ulteriormente la domanda di display avanzati. Nel complesso, i fornitori di pannelli potranno massimizzare l'utilizzo delle fabbriche di generazione 8 e 10, migliorando i tassi di produzione e soddisfacendo la crescente richiesta di display di grandi dimensioni.