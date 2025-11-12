10

Ratchet & Clank: Ranger Rumble è stato annunciato a sorpresa da Sony, ma potrebbe non essere ciò che sperate

Sony ha svelato Ratchet & Clank: Ranger Rumble, un nuovo gioco della saga di Insomniac Games che però non arriverà su PlayStation, ma solo su iOS e Android.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/11/2025
I personaggi di Ratchet & Clank: Ranger Rumble

A sorpresa, Sony ha annunciato un nuovo gioco di Ratchet & Clank. Si chiama Ratchet & Clank: Ranger Rumble e non è ciò che molti fan della saga desiderano, probabilmente.

Si tratta infatti di un titolo mobile per iOS e Android, sviluppato dallo studio Oh BiBi e non da Insomniac Games.

Il trailer di Ratchet & Clank: Ranger Rumble

Ratchet & Clank: Ranger Rumble è uno sparatutto ad arena, ora in pre-registrazione. Si tratta quindi di un titolo mobile che permette di vestire i panni degli iconici personaggi della serie PlayStation. Il sito ufficiale promette il classico umorismo della saga, però in un nuovo formato videoludico.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble sarà un disponibile per il download gratuito in una data ancora non annunciata e la pre-registrazione permette di mettersi in lista per l'accesso anticipato (solo un numero selezionato di giocatori vi avrà accesso).

La descrizione ufficiale del gioco ci racconta che dovremo entrare nella simulazione "totalmente sicura" del Capitano Qwark e giocare nei panni di eroi leggendari provenienti da tutta la galassia e da ogni epoca: potremo personalizzare il nostro Ranger e scatenare le nostre abilità in varie modalità di gioco.

