L'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 di Hollow Knight: Silksong sarà gratis

Dopo aver annunciato il prezzo ufficiale di Hollow Knight: Silksong, Team Cherry ha fornito ulteriori chiarimenti sulla possibilità di effettuare l'upgrade alla versione per Nintendo Switch 2 per chi ha acquistato il gioco sulla precedente console della casa di Kyoto.
Ebbene, ci sono buone notizie: gli sviluppatori hanno svelato che non solo l'upgrade da Switch a Switch 2 sarà possibile, ma che sarà anche completamente gratuito.
Basta scaricare il pacchetto di upgrade dall'eShop
La conferma arriva dalla pagina Kickstarter di Hollow Knight: Silksong, dove Team Cherry spiega che per passare alla versione Switch 2 del gioco sarà sufficiente scaricare il relativo upgrade pack tramite l'eShop, lo store digitale della console.
Nel messaggio si fa riferimento a "funzionalità potenziate" per la nuova console, ma senza entrare nei dettagli. È ragionevole aspettarsi un aumento della risoluzione sia in modalità portatile che con Switch 2 collegata al dock, oltre a tempi di caricamento potenzialmente più rapidi. Inoltre, secondo le segnalazioni di chi ha provato la demo alla Gamescom 2025, questa versione includerebbe una modalità a 120Hz, permettendo di superare i 60 fotogrammi al secondo e offrendo così un'esperienza ancora più fluida.
In ogni caso, non dovremo attendere molto per scoprirne di più: vi ricordiamo che Hollow Knight: Silksong sarà disponibile a partire da giovedì 4 settembre, anche su PC, console PlayStation e Xbox. Inoltre, al lancio il gioco sarà incluso nell'abbonamento a PC e Xbox Game Pass.