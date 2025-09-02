L'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 di Hollow Knight: Silksong sarà gratis

Ebbene, ci sono buone notizie: gli sviluppatori hanno svelato che non solo l'upgrade da Switch a Switch 2 sarà possibile, ma che sarà anche completamente gratuito .

Dopo aver annunciato il prezzo ufficiale di Hollow Knight: Silksong , Team Cherry ha fornito ulteriori chiarimenti sulla possibilità di effettuare l'upgrade alla versione per Nintendo Switch 2 per chi ha acquistato il gioco sulla precedente console della casa di Kyoto.

Basta scaricare il pacchetto di upgrade dall'eShop

La conferma arriva dalla pagina Kickstarter di Hollow Knight: Silksong, dove Team Cherry spiega che per passare alla versione Switch 2 del gioco sarà sufficiente scaricare il relativo upgrade pack tramite l'eShop, lo store digitale della console.

Nel messaggio si fa riferimento a "funzionalità potenziate" per la nuova console, ma senza entrare nei dettagli. È ragionevole aspettarsi un aumento della risoluzione sia in modalità portatile che con Switch 2 collegata al dock, oltre a tempi di caricamento potenzialmente più rapidi. Inoltre, secondo le segnalazioni di chi ha provato la demo alla Gamescom 2025, questa versione includerebbe una modalità a 120Hz, permettendo di superare i 60 fotogrammi al secondo e offrendo così un'esperienza ancora più fluida.

In ogni caso, non dovremo attendere molto per scoprirne di più: vi ricordiamo che Hollow Knight: Silksong sarà disponibile a partire da giovedì 4 settembre, anche su PC, console PlayStation e Xbox. Inoltre, al lancio il gioco sarà incluso nell'abbonamento a PC e Xbox Game Pass.