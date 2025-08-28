Ghost of Yōtei è entrato ufficialmente in fase Gold e uscirà puntuale

I profili social ufficiali di Ghost of Yōtei hanno annunciato che è entrato in fase Gold . Quindi, il seguito dell'acclamato Ghost of Tsushima ce la farà a uscire puntuale il 2 ottobre su PlayStation 5 . Si tratta di un action open world in terza persona ambientato nel Feudale, che offrirà una storia inedita, una nuova protagonista e un mondo ancora più realistico e vibrante.

Puntuale!

Per chi non la conoscesse, l'espressione "fase Gold" proviene dal passato del medium videoludico (ma è rimasta d'uso ancora oggi) e indicava il momento in cui i team di sviluppo chiudevano i lavori su di un gioco, creando la versione la versione Gold Master, quella usata per la stampa delle copie che poi sarebbero arrivate nei negozi. Nonostante i profondi cambiamenti avvenuti nel mercato nel corso degli anni, è rimasta d'uso, tra gli sviluppatori e gli appassionati.

Ghost of Yotei racconta la storia di Atsu, una mercenaria solitaria e tormentata, guidata da un'implacabile sete di vendetta. Sedici anni prima degli eventi del gioco, la famiglia di Atsu è stata brutalmente sterminata da una banda di sei criminali, lasciandola in fin di vita.

La sua missione è dare la caccia ai sei, per eliminarli tutti. Nel corso della sua avventura, Atsu assumerà l'identità dell'Onryō, uno spirito vendicativo del folklore giapponese, per terrorizzare i suoi nemici. Qualche giorno fa Ghost of Yotei Leggende ha svelato le modalità, le classi e alcuni nemici. Attualmente Ghost of Yōtei è l'esclusiva più attesa di PlayStation 5 per il 2025.