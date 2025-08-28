Gears of War su PS5, Helldivers 2 su Xbox: è davvero la fine di un'era?

Gears of War: Reloaded è approdato su PS5 lo stesso giorno in cui Helldivers 2 è uscito su Xbox Series X|S: nessun appassionato di videogiochi si sarebbe mai aspettato di vedere qualcosa di simile, eppure è successo soltanto due giorni fa.
Si tratta davvero della fine di un'era? Da una parte sì, senz'altro: la strategia multipiattaforma che Microsoft sta portando avanti ormai da tempo non sembra avere più vincoli o tabù, e ci aspettiamo che a breve anche Halo faccia il proprio clamoroso debutto sulla piattaforma Sony.
Dall'altra parte, nì: per quanto importante alla luce del successo che è riuscito a riscuotere, Helldivers 2 non è un first party PlayStation e il suo arrivo su Xbox potrebbe limitarsi a significare che sarà questo il destino di tanti live service prodotti dalla casa giapponese, ma non delle storiche esclusive single player.
Titoli come Marvel's Spider-Man, The Last of Us, Horizon, God of War e Ghost of Tsushima, insomma, difficilmente verranno messi a disposizione degli utenti di quello che finora è stato un competitor orgoglioso e agguerrito, arresosi infine di fronte all'evidenza di una guerra che non poteva essere vinta.
Cosa succederà adesso?
In attesa di capire che riscontro otterranno da una parte Gears of War: Reloaded e dall'altra Helldivers 2, immaginiamo che Microsoft e Sony continueranno a portare avanti le proprie strategie, ma con qualche differenza.
La casa di Redmond, infatti, potrebbe dare un'ulteriore spinta al suo attuale approccio e portare i prossimi giochi al day one anche su PS5, così da approfittare delle vendite garantite sulla console giapponese e alimentate dal fattore novità, che pesa parecchio, lasciando a Xbox l'unica (non trascurabile!) esclusiva della "gratuità" per gli abbonati a Game Pass.
Sony si trova invece in un momento di riflessione, ma pur sempre in una posizione di comando: dopo Helldivers 2 pubblicherà altri live service su Xbox, ma dal suo punto di vista rinunciare alle esclusive single player non avrebbe molto senso, anche considerando la base installata significativamente inferiore della piattaforma Microsoft.
Certo, nessuno pensava di vedere Gears of War su PS5 e invece è appena accaduto, dunque se un giorno The Last of Us dovesse approdare su Xbox probabilmente nessuno resterebbe davvero sorpreso. Pensate sia possibile? Parliamone.