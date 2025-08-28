Gears of War su PS5, Helldivers 2 su Xbox: è davvero la fine di un'era?

Gears of War: Reloaded è approdato su PS5 lo stesso giorno in cui Helldivers 2 è uscito su Xbox Series X|S: nessun appassionato di videogiochi si sarebbe mai aspettato di vedere qualcosa di simile, eppure è successo soltanto due giorni fa.

Si tratta davvero della fine di un'era? Da una parte sì, senz'altro: la strategia multipiattaforma che Microsoft sta portando avanti ormai da tempo non sembra avere più vincoli o tabù, e ci aspettiamo che a breve anche Halo faccia il proprio clamoroso debutto sulla piattaforma Sony.

Dall'altra parte, nì: per quanto importante alla luce del successo che è riuscito a riscuotere, Helldivers 2 non è un first party PlayStation e il suo arrivo su Xbox potrebbe limitarsi a significare che sarà questo il destino di tanti live service prodotti dalla casa giapponese, ma non delle storiche esclusive single player.

Titoli come Marvel's Spider-Man, The Last of Us, Horizon, God of War e Ghost of Tsushima, insomma, difficilmente verranno messi a disposizione degli utenti di quello che finora è stato un competitor orgoglioso e agguerrito, arresosi infine di fronte all'evidenza di una guerra che non poteva essere vinta.