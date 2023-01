Wadjeteye Game Sixteen Years of Adventure!: Unawoved e Strangeland nel ricco bundle di avventure

Appassionati di avventure punta e clicca non passate oltre, perché con meno di dieci euro (attualmente 9,48€) potete protarvi a casa il bundle Wadjeteye Game Sixteen Years of Adventure! su Humble Bundle, che vi darà accesso a titoli quali Unawoved, Strangeland e la serie Blackwell, tutti riscattabili su Steam. Vediamo l'elenco completo dei giochi compresi nel bundle:

Unavowed - 95% di recensioni positive su Steam

Strangeland - 94% di recensioni positive su Steam

Primordia - 97% di recensioni positive su Steam

Shardlight - 90% di recensioni positive su Steam

Technobabylon - 95% di recensioni positive su Steam

Resonance - 89% di recensioni positive su Steam

The Blackwell Legacy - 89% di recensioni positive su Steam

Blackwell Unbound - 93% di recensioni positive su Steam

Blackwell Convergence - 95% di recensioni positive su Steam

Blackwell Deception - 95% di recensioni positive su Steam

Blackwell Epiphany - 97% di recensioni positive su Steam

Gemini Rue - 88% di recensioni positive su Steam

The Shivah - 82% di recensioni positive su Steam

Inoltre il bundle frutta un buono sconto del 33% per The Excavation of Hob's Barrow su Steam.

Abbiamo deciso di lasciare le percentuali di valutazioni positive dei singoli titoli ricevute dalle recensioni su Steam per sottolinearne la qualità. Stiamo parlando della software house che probabilmente ha prodotto le migliori avventure punta e clicca degli ultimi anni.

Pagina del Wadjeteye Game Sixteen Years of Adventure!