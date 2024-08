Josh Sawyer ha spiegato perché non ha diretto Avowed, pur essendo ambientato nel mondo di Pillars of Eternity

Dopo l'annuncio di Avowed, molti si sono chiesti come mai non sia stato diretto da Josh Sawyer , di fatto autore dei primi due Pillars of Eternity, che con il nuovo gioco di ruolo d'azione condividono l'ambientazione. Ora è arrivata la spiegazione da Sawyer stesso .

Era esausto

Al minuto 30:05 del secondo video della sessione di domande e risposte che ha tenuto su YouTube negli scorsi giorni, Sawyer ha spiegato che, semplicemente, "era esausto".

"Il progetto è stato ideato da Feargus Urquhart, il mio capo [il CEO di Obsidian Entertainment, lo studio per cui lavora]", ha spiegato Sawyer. "Lo ha pensato subito dopo [Pillars of Eternity 2: Deadfire] - non ricordo esattamente quando è stato ideato, diciamo forse un anno dopo - ma dopo Deadfire ero esausto, tipo esausto con la E maiuscola. Non ero esausto di Pillars in particolare, ma non potevo dirigere niente. Non ero interessato".

Sawyer ha poi spiegato che è stato Pentiment a risollevarlo, facendogli tornare la voglia "di dirigere... per un po' mi sono limitato a dare consigli e cose del genere". Proprio l'esperienza di Sawyer con il suo ultimo gioco è stata benefica per Obsidian Entertainment in generale, perché ha fatto capire che seguire dei progetti minori poteva fare bene allo studio. Da lì pare che sia nato anche Grounded, una delle maggiori hit prodotte da Obsidian.

Swayer ha poi continuato spiegando che non si sentiva personalmente responsabile per il mondo fantasy che aveva contribuito a creare. "So che questo suonerà folle per alcune persone, ma non mi importa. Non è mio.< Non è mai stato mio/strong>", ha detto. "La mia mentalità con qualsiasi cosa io faccia - non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo che per me è così - è che non ho controllo sulle proprietà intellettuali che sviluppo mentre lavoro per un'altra azienda. È così che stanno le cose.

Sawyer ha quindi spiegato di essere cosciente che non spetta a lui scegliere l'utilizzo delle proprietà intellettuali: "Sono certamente disposto a dare la mia opinione su dove va una IP o su come viene utilizzata, ma non mi sento come un genitore iperprotettivo, perché non mi appartiene più - non è mai veramente appartenuta a me".