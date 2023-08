The Front, la closed beta dello sparatutto survival annunciata con un trailer

The Front, lo sparatutto survival a base open world di Samar Studio, sarà protagonista a breve di una closed beta, annunciata con un trailer dal team di sviluppo: sarà possibile accedere all'esperienza dal 3 all'8 settembre.

Ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da feroci mutanti e fazioni ostili, The Front ci metterà al comando di un agente inviato da una realtà alternativa che utilizza un portale per provare a cambiare il destino dell'umanità ed evitare che la catastrofe si concretizzi.