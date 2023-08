One Piece: Netflix ha pubbicato il trailer finale dell'attesissima serie TV

Il 31 agosto sta arrivando e finalmente potremo vedere la serie TV da vivo di One Piece , in streaming su Netflix . Per l'occasione, la piattaforma ne ha pubblicato il trailer finale , che mostra di nuovo la ciurma di Luffy e alcune scene della trasposizione, che sembra decisamente interessante.

Un grande successo mondiale

One Piece è un grande successo di livello mondiale

One Piece è una popolare serie manga e anime, creata dal mangaka Eiichiro Oda. Inoltre è uno dei manga più longevi e di maggior successo nella storia, avendo iniziato la sua serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha il 22 luglio 1997, con le storie che continuano a uscire ancora oggi.

La storia segue le avventure di Monkey D. Luffy, un giovane pirata con il sogno di diventare il "Re dei pirati" trovando il leggendario tesoro noto come "One Piece". Luffy acquisisce la capacità di allungarsi e deformare il suo corpo dopo aver mangiato un frutto del diavolo, una delle tante varietà di frutti del diavolo presenti nell'universo del manga.

Diretta da Matt Owens e Steven Maeda, la prima stagione della serie Netflix sarà formata da otto episodi. Il cast comprende: Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu in quelli di Roronoa Zoro, Emily Rudd come Nami, Jacob Romero Gibson come Usopp, Taz Skylar nelle vesti di Sanji, Jeff Ward come Bagy il Clown, Vincent Regan in Monkey D. Garp, Morgan Davies come Kobi e Langley Kirkwood come Morgan.