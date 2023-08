EA Sports FC 24 per PlayStation e Xbox: il preordine Amazon è in sconto al minimo storico

Tramite le offerte Amazon di oggi potete fare la prenotazione di una copia di EA Sports FC 24 standard per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Lo sconto sul preordine è di 8€ ovvero del 10%. La data di uscita è fissata per il 29 settembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 79.99€. ll prezzo attuale è il più basso di sempre. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero si pagherà il prezzo più basso apparso sulla piattaforma tra il momento del preordine e il momento della spedizione. La prenotazione è gratuita e si può cancellare in ogni momento.

EA Sports FC 24 è il nuovo capitolo di FIFA di Electronic Arts. Il nome è cambiato, ma i contenuti sono gli stessi in quanto la licenza per i giocatori/coppe/stadi/squadre è separata da quelle del marchio FIFA. In questo capitolo troveremo la Carriera Allenatore, quella giocatore, Club, VOLTA con crossplay e Ultimate Team.