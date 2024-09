AirPods Max, le cuffie wireless di Apple arrivano al minimo storico su Amazon

Se avete bisogno di un buon paio di cuffie wireless, siete decisamente al posto giusto al momento giusto: quest'oggi infatti Amazon Italia vi propone le AirPods Max in offerta al minimo storico con un ottimo 8% di sconto , consentendovi di risparmiare 45 euro rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia produttrice. Se siete interessati ad acquistarle è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Le AirPods Max sono disponibili in offerta su Amazon a soli 534 euro , contro i 579 euro del prezzo di listino. Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.

Le caratteristiche salienti di AirPods Max

La qualità del suono è garantita in questo caso dalla presenza del driver dinamico, in grado di assicurare un suono ad alta fedeltà in ogni circostanza possibile. Oltre a questo il vero e proprio punto di forza di AirPods Max risiede nel loro chip H1, in grado di ricreare un'esperienza d'ascolto davvero d'impatto.

AirPods Max

Una delle caratteristiche maggiormente apprezzate di queste cuffie wireless è la cancellazione attiva del rumore di livello pro, che consente di rimuovere efficacemente ogni rumore di fondo, in modo da concentrarvi esclusivamente sulla musica in ascolto in quel momento.