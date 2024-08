La colonna sonora di Senua's Saga: Hellblade 2 è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, come rivela il trailer pubblicato da Ninja Theory per l'occasione: potete ascoltarla su Spotify, Apple Music, YouTube, iTunes, Amazon Music, Deezer e Tidal.

Realizzata dalla band Heilung, nota per i suoi brani che miscelano folk, musica etnica e industrial, utilizzati anche per la serie televisiva Vikings, la soundtrack dell'esclusiva Xbox è sicuramente uno dei punti di forza dell'esperienza insieme al comparto tecnico nella sua interezza, sound design incluso.

Il tema della psicosi e delle voci che Senua sente nella testa è stato rilanciato in questo sequel e gli sviluppatori hanno lavorato con particolare attenzione ai suoni grazie alla ben nota tecnologia dell'audio binaurale, dunque le musiche hanno aggiunto quell'extra che serviva per far compiere davvero al gioco un sostanziale passo in avanti.