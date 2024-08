La Powerbank da 20.000 mAh e 100 W ultra sottile è in forte sconto su Amazon Italia, con anche un coupon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una Powerbank da 20.000 mAh e 100 W ultra sottile . Lo sconto è del 27% a cui somma un 18% tramite coupon (disponibile fino a esaurimento scorte). Il prezzo finale è quello che vedete qui sotto, ma aprendo la pagina di Amazon vedrete il prezzo senza lo sconto del coupon: dovrete raggiungere la pagina di pagamento per vedere la cifra finale. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo mediano è 109.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è spedito da Amazon.

Le caratteristiche della Powerbank Baseus

La Powerbank in offerta è compatibile con i laptop, gli smartphone, i tablet, le custodie degli auricolari, gli smartwatch e le console portatili (e non solo). Ha una capienza di 20.000 mAh, con due porte USB-C con una potenzia di uscita fino a 100 W per una ricarica velocissima: un MacBook Pro da 16 pollici è in grado di arriva al 50% di carica in 30 minuti. Il cavo USB-C è incluso.

Dove attivare il coupon su Amazon

La carica è sufficiente per alimentare uno smartphone per due intere ricariche e anche di più, a seconda del modello. Ha il supporto per i protocolli di ricarica rapida PD 3.0, QC.4.0, SCP e FCP.