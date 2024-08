S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gira a 25 fps su Xbox Series S, al momento

Stando a quanto dichiarato in un'intervista dal lead producer Slava Lukyanenka, al momento S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gira a 25 fps su Xbox Series S e necessita dunque di ulteriore lavoro sul piano dell'ottimizzazione.

Uno sviluppo eroico

Come sappiamo, lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato fortemente e drammaticamente influenzato dalla guerra in Ucraina, che ha sconvolto i piani dello studio e le vite dei suoi componenti, che si sono ritrovati a lavorare in condizioni davvero precarie.

Uno dei panorami di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Dunque i vari rinvii sono davvero poca cosa se consideriamo ciò che questi sviluppatori stanno realizzando, nonostante tutte le difficoltà possibili e immaginabili: siamo sicuri che recuperare cinque fotogrammi su Xbox Series S da qui a novembre sarà una passeggiata di salute rispetto a quanto sta accadendo nel loro paese.