Google espande Veo 3: arriva la generazione video tramite immagini grazie a Gemini

Google ha annunciato una nuova funzione per Veo 3, il suo generatore video basato su intelligenza artificiale: ora è possibile creare video partendo da una semplice immagine. La funzione è disponibile tramite l'app Gemini, e va ad arricchire le possibilità creative per utenti e professionisti.

Questa novità segue il lancio iniziale di Veo 3, avvenuto a maggio durante il Google I/O, la conferenza per sviluppatori. Da allora, lo strumento è stato reso disponibile in oltre 150 Paesi, anche se solo gli utenti dei piani Google AI Ultra e Pro possono utilizzarlo, con un limite di tre creazioni al giorno, non accumulabili.