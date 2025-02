Dune Parte 3 potrebbe avviare le riprese molto prima del previsto, avvicinando forse la data di uscita

Ricordiamo infatti che non c'è ancora un'uscita ufficiale per Dune Parte 3, anche se alcune speculazioni parlano già di un possibile mese di uscita , posto praticamente verso la fine del 2026.

Secondo un'indiscrezione di Deadline, fonte considerata piuttosto affidabile per quanto riguarda l'ambito cinematografico, sembra che le riprese di Dune Parte 3 possano iniziare prima del previsto , ovvero già a giugno 2025, quasi un anno prima di quanto si pensava in precedenza.

Finire prima questa storia

"Mi aspettavo di fare qualcos'altro prima, ma francamente questa è l'ispirazione che mi è venuta in mente mentre mi prendevo una pausa quest'estate e tornavo a finire la storia", ha dichiarato Villeneuve all'inizio di questo mese.

Lady Gessica in Dune

"Sono stato davvero commosso dal modo in cui la Seconda Parte è stata accolta dai cinefili di tutto il mondo, e ho sentito l'appetito e il desiderio di vedere di più e la responsabilità di finire quella storia".

Questo ha spinto il regista ad accelerare i tempi e mettere comunque la Parte 3 prima degli altri impegni e progetti. Intitolata Dune: Messiah, la parte 3 sarà l'ultimo film di Villeneuve nel franchise, anche se ci sarebbero volendo altri libri da adattare. "Dopo questo, diventerebbe malsano", ha dichiarato a The Wrap lo scorso gennaio.

Dune: Parte 2, uscito nel marzo 2024, è in lizza per cinque premi agli Oscar di quest'anno, tra cui miglior film e miglior fotografia. Il sequel si è anche aggiudicato i premi per il Miglior suono e i Migliori effetti speciali visivi ai BAFTA in questi giorni.