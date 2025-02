Nella recensione di While Waiting raccontiamo un videogioco interamente basato sull'attesa, che è la lente scelta dallo studio indipendente cinese Optillusion - già noto alla sua nicchia in ragione dello splendido puzzle game prospettico Moncage - per osservare l'esistenza del suo protagonista senza nome. Sì, avete capito bene: While Waiting è un videogioco il cui perno centrale è incarnato dall'atto stesso di aspettare, un'opera totalmente muta che srotola l'intera pellicola di una vita e sceglie di soffermarsi solamente su fotogrammi nei quali - solo al primo sguardo - non succede assolutamente niente, al punto tale che è possibile portarlo a termine senza nemmeno sfiorare il dispositivo di input.

A nessuno piace aspettare. Nonostante la quantità di divertimenti e di distrazioni che la società moderna mette a nostra disposizione, probabilmente l'attesa - specialmente quella passiva e forzata, come per esempio quando si resta bloccati nel traffico o si è costretti a fare i conti con un ritardo in aeroporto - rappresenta l'unico momento in cui si inizia a prendere realmente coscienza del tempo che sfugge fra le dita. E poi c'è un secondo volto dell'attesa, ancor più logorante, quello fatto delle ansie e dei timori che si manifestano prima di sostenere un esame, dopo aver concluso un colloquio di lavoro, quando ci si trova a dover fare i conti con la malattia. Certo, si tratta di situazioni estremamente diverse che spianano la strada a sensazioni diametralmente opposte, ma che si stiano depennando giorni dal calendario o contando secondi sull'orologio c'è sempre una costante nell'equazione: aspettare fa schifo , specie se si resta con le mani in mano.

Nell'attesa

In While Waiting, più d'ogni altra cosa, si aspetta: prendendo il largo dai momenti immediatamente antecedenti alla nascita del protagonista, l'opera di Optillusion è composta da cento scenari tondi tondi che percorrono l'interezza della sua vita mettendo in scena esclusivamente ritagli di giornate in cui si trova semplicemente ad aspettare. Può capitare che sieda annoiato alla fermata dell'autobus dopo essere uscito da scuola, che stia aggiornando freneticamente la casella email sperando di trovare la lettera d'ammissione all'università, che sia rimasto in fissa di fronte allo schermo dello smartphone desideroso di ricevere un messaggio dalla sua compagna, o che si trovi in una corsia d'ospedale ansioso di scoprire notizie sullo stato di salute di un parente.

Aspetta che il bagno si liberi

Ovviamente, dato che ci troviamo nei confini di un videogioco, non si tratta di attese passive, anzi: ferma restando la possibilità di lasciar scorrere le lancette dell'orologio senza fare assolutamente niente, ciascuno scenario nasconde diverse interazioni che spaziano da piccoli siparietti comici fino a interi minigiochi, alcuni dei quali citano direttamente classici come Tetris, Space Invaders, Flappy Bird o Temple Run, fra l'altro sfruttando l'immaginazione del protagonista per alzare il sipario su ambientazioni oniriche e sogni febbrili. Insomma, se l'obiettivo principale di While Waiting sta nella narrazione di una storia silenziosa e capace di far riflettere, quello del giocatore risiede invece nella scoperta dello scenario e nella raccolta delle tantissime medaglie legate all'interattività nascosta nelle ambientazioni.

Aspettando che smetta di piovere, rifugiandosi all'interno di una sala da tè, sarà possibile poggiare l'indice contro la vetrina e giocare a schivare le gocce d'acqua, trasformando un gesto che ogni bambino del mondo ha compiuto almeno una volta nella vita in un minigioco fatto e finito. Mentre il bagno di cui il protagonista ha estremo bisogno rimane occupato, la toilette diventa una sorta di "escape the room" nella quale tentare disperatamente di trovare una soluzione al "problema". In attesa di ricevere la correzione di un compito in classe, è possibile imbarcarsi in una piccola avventura stealth per scoprire cosa l'insegnante abbia sequestrato ai suoi alunni. Non mancano segmenti davvero ispirati che sfruttano in maniera molto intelligente "software interni al gioco" per fare satira, come per esempio un gacha game per smartphone capace di svuotare in pochi istanti il portafoglio del protagonista.

Aspetta che arrivi lo stipendio

Quest'anima giocherellosa affianca costantemente il racconto muto: gli sviluppatori di Optillusion sono riusciti a narrare per filo e per segno le vicende del personaggio senza nome evitando di appoggiarsi ai dialoghi e soprattutto a sequenze complesse, utilizzando quasi solamente la narrazione ambientale e il linguaggio contestuale per tracciare una linea del tempo estremamente chiara. Certo, la seconda metà dell'esperienza è parecchio frettolosa e decisamente meno esplorata della prima - probabilmente si tratta di un riflesso della giovane età degli autori - ma in linea generale si tratta di un'opera centrata e coerente con gli obiettivi inseguiti dagli sviluppatori.