Nuova ondata di attacchi DDoS contro istituzioni e banche italiane

Un'ondata di attacchi DDoS sta colpendo diversi siti di istituzioni e banche italiane, provocando rallentamenti e possibili disservizi. La campagna è stata rivendicata dal gruppo filorusso NoName057(16), che ha motivato l'azione come risposta alle recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla Russia e il Terzo Reich. Sebbene i servizi principali non sembrino compromessi, le autorità italiane sono già al lavoro per arginare gli effetti dell'attacco e garantire la stabilità dei sistemi colpiti.

Obiettivi e impatto dell’attacco Tra i siti presi di mira figurano quelli di aeroporti, porti e istituti bancari, tra cui gli aeroporti di Malpensa e Linate, l'Autorità dei Trasporti, i porti di Taranto e Trieste e la banca Intesa Sanpaolo. Al momento, un rapido controllo sui portali delle organizzazioni colpite indica che, sebbene i siti risultino rallentati, continuano a funzionare. Sergio Mattarella L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha confermato di essere intervenuta con contromisure di emergenza per contenere gli effetti dell'attacco. Al momento non risultano particolari disagi nei servizi erogati, ma il monitoraggio è costante per prevenire eventuali peggioramenti.