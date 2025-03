Il nuovo update di Xbox in Alpha introduce una funzionalità che aiuta a liberare spazio sull'SSD

L'opzione si chiama " Free Up Space " e, stando alle note dell'aggiornamento della nuova build Alpha Skip-Ahead, attivandola, oltre a segnalare add-on superflui o giochi archiviabili, gli utenti riceveranno una notifica nel caso sia possibile file eliminare file ritenuti inutili, come ad esempio giochi doppioni o applicazioni a cui non è più possibile avere accesso, ad esempio un titolo del Game Pass che ha lasciato il catalogo del servizio o che non è possibile avviare in quanto è terminata la sottoscrizione al servizio.

La funzione è già disponibile per gli iscritti al programma Xbox Insider

Chiaramente parliamo di suggerimenti superflui per chi piace gestire in maniera meticolosa lo spazio d'archiviazione della propria console, ma per tanti altri utenti, magari meno pratici o attenti a questi dettagli, potrebbe rivelarsi sicuramente molto utili.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come già accennato in apertura, la funzionalità "Free Up Space" ora è disponibile per le build Alpha Rig per gli iscritti al programma Xbox Insider e successivamente verrà resa disponibili per tutti. Per attivarla basta raggiungere I miei giochi e app > Gestisci > Free up space (supponiamo che nella versione italiana il nome sarà differente).

Rimanendo in tema, presto i giocatori Xbox potranno avvalersi dell'aiuto di Copilot for Gaming, l'assistente di gioco di Microsoft basato sull'IA che offrirà consigli utili e strategie.