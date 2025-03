Xbox annuncia Copilot for Gaming, l'”assistente di gioco definitivo” tramite IA di Microsoft

Stando alle prime informazioni condivise, questa versione videoludica di Copilot darà una mano a tutto tondo, dall'aiutare i giocatori a trovare nuovi titoli in base alle loro preferenze, passando per consigli specifici nei giochi per migliorare le nostre abilità e ottimizzare le strategie, al facilitare le interazioni con amici e community, di conseguenza anche riducendo il tempo speso in attività di ricerca, gestione dei download e così via.

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato Copilot for Gaming , un assistente digitale basato sull'IA progettato appositamente per migliorare l'esperienza di gioco degli utenti su Xbox e PC.

Copilot for Gaming inizialmente presto sarà disponibile gli iscritti al programma Insider

Copilot for Gaming è stato ideato con l'idea di creare un assistente che sia utile, ma non intrusivo, con i giocatori che decideranno se e quando attivarlo e con consigli che spunteranno a schermo al momento giusto. Chiaramente si tratta di una tecnologia che si evolverà nel tempo, in particolare grazie ai feedback dei giocatori.

Un esempio di come funzionerà Copilot for Gaming

"Non si tratta solo di un'intelligenza artificiale che si presenta per aiutarvi, ma di un'intelligenza artificiale che si presenta al momento giusto", ha spiegato Fatima Kardar Xbox Corporate Vice President of Gaming AI . "Dobbiamo davvero pensare all'esperienza che abbiamo costruito, non può essere invadente".

Copilot for Gaming sarà disponibile a partire da aprile inizialmente per un gruppo selezionato di utenti iscritti al programma Xbox Insider. Durante questa prima fase di test, questa funzionalità sarà accessibile tramite l'app mobile di Xbox. Successivamente la disponibilità verrà espansa a più dispositivi e piattaforme.