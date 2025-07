La data di uscita di WWE 2K25 su Nintendo Switch 2 è stata rivelata

2K Games ha annunciato ufficialmente la data di uscita di WWE 2K25 su Nintendo Switch 2, come immaginavamo: il gioco farà il proprio debutto sulla nuova console ibrida giapponese il prossimo 23 luglio.

In concomitanza con la pubblicazione del trailer che trovate qui sotto, sono state aperte le prenotazioni e sono arrivati i dettagli di un'edizione che, a quanto pare, non si farà mancare assolutamente nulla di quanto visto su PS5 e Xbox Series X|S.

Sarà infatti presente anche su Nintendo Switch 2 la modalità The Island, una delle novità più importanti di quest'ultima edizione: un ampio hub con una storia indipendente in cui dovremo farci un nome agli occhi del Tribal Chief, Roman Reigns, e potremo interagire con vari personaggi e attività.

Nessuna defezione neppure per quanto concerne il roster, che sarà composto da oltre trecento lottatori che includonio le attuali star di RAW, SmackDown e NXT ma anche leggende come Bret Hart e Batista o nomi nuovi come Jacob Fatu e Tiffany Stratton.