Sony blocca il video di Ebola Village, ma il clone di Resident Evil viene criticato anche sul canale Xbox

Come vi avevamo già segnalato, Ebola Village è un videogioco horror chiaramente ispirato a Resident Evil, al punto tale da essere accusato dai giocatori di plagio ed essere definito il " Resident Evil di Temu ".

Meglio la cattiva pubblicità che nessuna pubblicità? Forse o forse no. Ebola Village di certo non ha fatto una buona prima impressione quando è stato pubblicizzato sul canale di PlayStation su YouTube e pare che agli autori o a Sony non sia piaciuta l'opinione dei giocatori perché il video è stato reso Privato e quindi impossibile da vedere e commentare.

Il trailer di Ebola Village

Sul canale YouTube di PlayStation i giocatori si sono espressi in accuse e battute sulla qualità e lo stile del gioco, al punto tale da spingere Sony a bloccare tutto. Il trailer è però poi arrivato anche su altri canali, come quello ufficiale di Xbox. Lo potete vedere qui sotto.

I giocatori criticano anche il nome, come è ovvio, e in generale il tenore dei commenti è lo stesso visto sul canale di PlayStation. Potete recuperare le parole dei giocatori nella nostra notizia qui sotto, visto che avevamo salvato degli screenshot della sezione commenti prima del blocco.

Precisiamo che Ebola Village arriverà il 23 gennaio. L'opera sarà pubblicata su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Su PC è già disponibile.

Supponiamo però che la maggior parte delle persone preferirà attendere Resident Evil Requiem.