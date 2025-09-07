Cronos: The New Dawn non è costato molto a Bloober Team

Peter Babieno, fondatore e capo di Bloober Team, ha svelato, in un'intervista concessa a PAP Biznes, a quanto ammonta il budget speso per la produzione di Cronos: The New Dawn . Si tratta di una cifra molto più abbordabile di quanto si potesse ipotizzare. Quanto? Meno di 23,5 milioni di euro .

Budget ridotto

In realtà, Babieno non ha rivelato la cifra esatta, ma ha detto che è inferiore a 100 milioni di zloty, che equivalgono a circa 23,5 milioni di euro al tasso di cambio attuale.

Il dirigente ha anche affermato che lo studio si aspetta vendite "molto buone" per Cronos: The New Dawn, prevedendo che la maggior parte saranno fatte dalla versione per console. Non vede alcun problema nel fatto che l'uscita del gioco horror sia programmata per il giorno dopo Hollow Knight: Silksong. Anzi, Babieno considera questa tempistica vantaggiosa.

"Paradossalmente, l'uscita di Silksong nella stessa settimana non farà che aiutarci. Penso che molti giocatori giocheranno a entrambi i titoli perché, a mio parere, si completano a vicenda. Sarà una grande settimana per i giochi immersivi. Certo, ci rivolgiamo a un pubblico leggermente diverso, ma, stranamente, migliorerà la riconoscibilità del marchio", ha spiegato Babieno.

Il presidente di Bloober Team spera che il 2025 sarà un anno record per lo studio in termini di fatturato. Parlando di record finanziari, Babieno ha aggiunto che il 2026 e il 2027 dovrebbero essere anni ancora migliori per lo studio. Bloober Team prevede di lanciare diversi giochi importanti durante questo periodo, sviluppati in collaborazione con vari partner. Uno di questi potrebbe essere un remake del primo Silent Hill. A giugno è stato rivelato che lo studio polacco ci sta lavorando, anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita.