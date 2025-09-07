L'edizione rimasterizzata di Puzzle Quest sta per essere sostituita da una nuova edizione rimasterizzata

Puzzle Quest è stata una delle variazioni sul tema match3 più intelligenti che siano mai state realizzate, capace di dimostrare che allineare gemme non significa necessariamente opprimere i giocatori di microtransazioni. Pubblicato ormai 18 anni fa, è stato rimasterizzato nel 2019 con Puzzle Quest: The Legend Returns. Tuttavia, quest'ultima versione sarà presto rimossa dalla vendita perché ne sta per arrivare un'altra: Puzzle Quest: Immortal Edition, che uscirà su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC il 18 settembre 2025.