L'edizione rimasterizzata di Puzzle Quest sta per essere sostituita da una nuova edizione rimasterizzata

Puzzle Quest è stata una delle variazioni sul tema match3 più intelligenti che siano mai state realizzate, capace di dimostrare che allineare gemme non significa necessariamente opprimere i giocatori di microtransazioni. Pubblicato ormai 18 anni fa, è stato rimasterizzato nel 2019 con Puzzle Quest: The Legend Returns. Tuttavia, quest'ultima versione sarà presto rimossa dalla vendita perché ne sta per arrivare un'altra: Puzzle Quest: Immortal Edition, che uscirà su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC il 18 settembre 2025.
A occuparsi della nuova versione è stata Infinity Plus 2. Includerà le espansioni Revenge of the Plague Lord e Challenge of the Warlords.
L'Immortal Edition arriverà con un gameplay migliorato, una grafica in 4K, oltre 40 nuovi oggetti e una classe del personaggio esclusiva. Includerà anche l'espansione Attack of the Golem Lord che era stata creata per The Legend Returns. Sarà il pacchetto completo, quindi.
Secondo la pagina del Nintendo eShop, Puzzle Quest: The Legend Returns rimarrà disponibile fino al 19 settembre. I giocatori che hanno già acquistato il gioco potranno comunque giocarci, ma non ci saranno ulteriori aggiornamenti. Ai possessori di The Legend Returns verrà anche offerto uno sconto esclusivo per Puzzle Quest: Immortal Edition, di cui per adesso non si conosce il prezzo.