Anno 117: Pax Romana non richiederà un PC high end per essere giocato: ecco i requisiti di sistema

Anno 117: Pax Romana è un city builder gestionale di alto livello, come ha potuto verificare chi ha provato la demo ufficiale. Per questo è interessante conoscere i requisiti ufficiali, che sono più articolati di quanto si possa pensare, visto che prevedono molte configurazioni, con diverse fasce per i requisiti raccomandati e quelli per spingere la grafica al massimo.