Anno 117: Pax Romana non richiederà un PC high end per essere giocato: ecco i requisiti di sistema

Anno 117: Pax Romana è un city builder gestionale di alto livello, come ha potuto verificare chi ha provato la demo ufficiale. Per questo è interessante conoscere i requisiti ufficiali, che sono più articolati di quanto si possa pensare, visto che prevedono molte configurazioni, con diverse fasce per i requisiti raccomandati e quelli per spingere la grafica al massimo.
I requisiti di sistema PC
Ma ora bando alle ciance e vediamo i requisiti di sistema divisi per fasce. Come potete vedere i requisiti minimi sono molto accessibili, mentre se si vuole spingere tutto al massimo c'è bisogno di un computer niente male.
- Requisiti Minimi
- Risoluzione: 1080p a 30 FPS
- Impostazioni Visive: Basse
- CPU: Intel Core i7-7700 (7ª Gen) o AMD Ryzen 5 1600
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) o AMD Radeon RX 5600 XT (8 GB)
- RAM: 16 GB (Modalità Dual-Channel)
- SO: Windows 10 (solo 64-bit)
- Spazio di archiviazione: 117 GB
- Note Aggiuntive: La CPU deve supportare AVX2; richiesto SSD
- Requisiti Raccomandati
- Opzione 1: Impostazioni Alte
- Risoluzione: 1080p a 30 FPS
- Impostazioni Visive: Alte
- CPU: Intel Core i5-9600K (9ª Gen) o AMD Ryzen 5 3600
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB) o AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB)
- RAM: 16 GB (Modalità Dual-Channel)
- SO: Windows 11 (solo 64-bit)
- Spazio di archiviazione: 117 GB
- Note Aggiuntive: La CPU deve supportare AVX2; richiesto SSD
- Opzione 2: Impostazioni Medie
- Risoluzione: 1080p a 30 FPS
- Impostazioni Visive: Medie
- CPU: Intel Core i5-9600K (9ª Gen) o AMD Ryzen 5 3600
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) o AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)
- RAM: 16 GB (Modalità Dual-Channel)
- SO: Windows 11 (solo 64-bit)
- Spazio di archiviazione: 117 GB
- Note Aggiuntive: La CPU deve supportare AVX2; richiesto SSD
- Opzione 1: Impostazioni Alte
- Requisiti Enthusiast
- Opzione 1: Impostazioni Molto Alte
- Risoluzione: 1440p a 30 FPS
- Impostazioni Visive: Molto Alte
- CPU: Intel Core i5-10600K (10ª Gen) o AMD Ryzen 5 3600
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB) o AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)
- RAM: 32 GB (Modalità Dual-Channel)
- SO: Windows 11 (solo 64-bit)
- Spazio di archiviazione: 117 GB
- Note Aggiuntive: La CPU deve supportare AVX2; richiesto SSD
- Opzione 2: Impostazioni Alte
- Risoluzione: 1440p a 60 FPS
- Impostazioni Visive: Alte
- CPU: Intel Core i5-11600K (11ª Gen) o AMD Ryzen 5 5600X
- GPU: NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER (16GB) o AMD Radeon RX-7900 XT (20 GB)
- RAM: 32 GB (Modalità Dual-Channel)
- SO: Windows 11 (solo 64-bit)
- Spazio di archiviazione: 117 GB
- Note Aggiuntive: La CPU deve supportare AVX2; richiesto SSD
- Opzione 3: Impostazioni Ultra
- Risoluzione: 2160p (4K) a 30 FPS
- Impostazioni Visive: Molto Alte
- CPU: Intel Core i7-13700K (13ª Gen) o AMD Ryzen 7 7700X
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (16 GB) o AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)
- RAM: 32 GB (Modalità Dual-Channel)
- SO: Windows 11 (solo 64-bit)
- Spazio di archiviazione: 117 GB
- Note Aggiuntive: La CPU deve supportare AVX2; richiesto SSD
- Opzione 1: Impostazioni Molto Alte
Anno 117: Pax Romana uscirà il 13 novembre 2025, in contemporanea su PC, PS5 e Xbox Series X e S.