505 Games acquisisce D3 Go!, il publisher di Marvel Puzzle Quest e Puzzle Quest: The Legend Returns

Il publisher italiano 505 Games continua la sua espansione nel mercato dei giochi free-to-play annunciando oggi l'acquisizione di D3 Go!, il publisher di Marvel Puzzle Quest, Puzzle Quest: The Legend Returns e molti altri celebri titoli. L'accordo conferisce a 505 Games la proprietà del franchise Puzzle Quest.

D3 Go! è un editore e sviluppatore di giochi originali e con licenza. Il team ha prodotto 9 titoli tra cui Puzzle Quest: The Legend Returns e Marvel Puzzle Quest che, a 9 anni di distanza dal lancio, sta ottenendo ancora grande successo. D3 Go! in precedenza faceva parte di D3 Publisher, appartenente a sua volta a Bandai Namco.

"D3 Go! ha svolto un ottimo lavoro portando sul mercato alcuni dei più grandi titoli della serie Puzzle Quest ed è stato naturale accoglierli nella famiglia 505 Games, permettendoci di arricchire ulteriormente il nostro catalogo di IP di proprietà", ha affermato Clive Robert, Head of Free-to-Play 505 Games. "Questa acquisizione, la seconda in soli due anni, dimostra il nostro impegno nel far crescere la nostra business unit F2P per offrire ai videogiocatori i migliori titoli presenti sul mercato".

Il publisher promette che i titoli ereditati da D3 Go! continueranno a essere supportati e, grazie a investimenti aggiuntivi nel prossimo futuro, verranno sviluppati nuovi contenuti pubblicati da 505 Games. Il team di 8 persone di D3 Go! si unirà all'ufficio di 505 Games US a Calabasas, in California.

D3 Go! è l'ottava acquisizione dell'azienda fino a oggi. Altre acquisizioni hanno riguardato Infinity Plus 2, DR Studios con sede nel Regno Unito e Kunos Simulazioni in Italia. Il portfolio free-to-play di 505 Games ha diversi progetti attualmente in cantiere di vari generi e su diverse piattaforme.