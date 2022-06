Final Fantasy 14: questa mod migliora le texture di tutti i mostri del gioco

Una nuova mod per Final Fantasy 14 disponibile tramite Nexus Mods, chiamata Upscaled Mosters, propone un totale miglioramento dei nemici del gioco MMO di Square Enix.

La potete trovare qui. Il risultato di questa mod è l'aumento della risoluzione delle texture e l'aggiunta di nuovi dettagli a vari elementi, come capelli, tatuaggi e non solo. La mod è dedicata unicamente ai "nemici" di Final Fantasy 14, ovvero ai mod aggressivi. I minion, le cavalcature e gli animali da compagnia non subiscono alcuna modifica.

La mod è creata da kartoffel ed è ovviamente gratuita. Il file scaricato pesa 9.2 GB, ma si tratta solo di un .zip: il peso finale è di 31 GB. Per l'istallazione è necessario seguire le istruzioni indicate nella pagina di Nexus Mods.

Una delle creature di Final Fantasy 14 migliorata da Upscaled Mosters

Come sempre, ricordiamo che le mod non sono contenuti ufficiali: istallatele a vostro rischio e pericolo, in quanto potrebbero creare dei problemi inaspettati.

Vi ricordiamo infine che se siete in cerca di novità ufficiali dovrete attendere l'update 6.18: ecco la data di uscita e le novità che saranno incluse.