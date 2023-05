TTK Games è un nuovo team di ex-DICE: lavorano su uno sparatutto online

Lars Gustavsson, ex direttore creativo di EA DICE, ha annunciato oggi la formazione di un nuovo studio di sviluppo di giochi, TTK Games (Time To Kill Games). Il team, composto da vari ex-DICE, è ora al lavoro su uno sparatutto online per console di attuale generazione.

Nel comunicato ufficiale viene spiegato che TTK Games mira di essere un'avanguardia per il genere, "combinando l'esperienza dei veterani del settore con le idee più recenti della nuova generazione di sviluppatori e il profondo coinvolgimento dei giocatori". Lo studio è stato fondato con un "impegno deliberato per l'innovazione e la qualità, sostenuto da una cultura in cui le grandi idee possono provenire da qualsiasi luogo, per fornire ai giocatori e alle comunità online esperienze nuove e indimenticabili."

I co-fondatori di TTK Games sono:

Lars Gustavsson, CEO e Direttore Creativo: veterano con 24 anni di esperienza nell'industria dei videogiochi che ha lavorato a Battlefield 1942 come produttore e poi ha supervisionato il franchise di Battlefield come Direttore Creativo fino a quando ha lasciato il ruolo nel novembre 2022 per fondare TTK Games.

Lars Gustavsson

Daniel Berlin, Senior Design Director: è entrato nel settore nel 2007 e ha acquisito esperienza nella progettazione di giochi come World in Conflict e Far Cry 3. Dopo essere entrato a far parte di DICE, ha lavorato a diversi titoli di Battlefield come Lead World Designer e Design Director, tra cui l'acclamato Battlefield 1.

Daniel Berlin

Vidar Nygren, CTO e Direttore tecnico: Gameplay Engineer fin dall'adolescenza, Nygren è entrato in DICE nel 1996, diventando Direttore tecnico di Battlefield. In questo ruolo ha anche diretto lo sviluppo del motore di gioco Frostbite, ora utilizzato in diversi titoli pubblicati da Electronic Arts.

Vidar Nygren

Peter Hoyles, Direttore artistico: è entrato a far parte di DICE nel 2003, lavorando come artista in numerose aree del franchise di Battlefield, fino a diventare Direttore artistico dello studio di DICE LA.

Peter Hoyles

"Per i giocatori, la frase 'Time to Kill' definisce la sensazione di uno sparatutto e la velocità di gioco", ha dichiarato Lars Gustavsson, Direttore Creativo e CEO. "L'abbiamo resa il nome del nostro studio e parte della nostra cultura. Per noi il termine 'TTK' non riguarda solo la maestria nel trovare la velocità perfetta o l'immediatezza di un gioco, ma anche il modo in cui gli esseri umani hanno ammazzato il tempo giocando per migliaia di anni. Nel corso della mia carriera ho creato giochi che incoraggiano il lavoro di squadra, la competizione amichevole e l'uso della mente e dei riflessi per raggiungere un obiettivo e superare l'avversario. Siamo appassionati di videogiochi, perché pensiamo che non ci sia modo migliore per ammazzare il tempo".

TTK Games si è assicurata un "finanziamento significativo" e ha piena libertà creativa. Lo studio sta ora reclutando per ruoli ibridi e con sede a Stoccolma. I rappresentanti di TTK Games saranno presenti al Nordic Game di Malmö, Svezia, dal 23 al 26 marzo, per incontrare i partecipanti interessati a saperne di più sullo studio e sulla visione dei fondatori.