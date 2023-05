Eidos Montreal lavora a un gioco cooperativo in Unreal Engine 5: c'entra Deus Ex?

Dagli annunci di lavoro di Eidos Montreal emerge l'interesse del team per un gioco con elementi multiplayer cooperativi e sviluppato in Unreal Engine 5, cosa che potrebbe collegarsi alle voci su un nuovo Deus Ex in sviluppo, anche se alcune caratteristiche non sembrano combaciare con la tradizione della serie.

Voci di corridoio precedenti parlavano di un prossimo ritorno di Deus Ex, all'interno di quella valorizzazione delle proprietà intellettuali di Eidos Montreal che Embracer starebbe cercando dopo l'acquisizione del team insieme a Crystal Dynamics.

Alcuni nuovi annunci di lavoro pubblicati dal team fanno menzione di multiplayer cooperativo e Unreal Engine 5: in particolare, tra i requisiti dei candidati vengono menzionate conoscenze su Unreal Engine 5 e "esperienza nella lavorazione di giochi con elementi cooperativi".

Considerando la struttura tipica dei giochi della serie, non è facile associare quest'ultima richiesta a Deus Ex, ma trattandosi di un elemento non fondamentale dell'annuncio di lavoro potrebbe fare riferimento a qualche eventuale modalità aggiuntiva o elementi marginale del gioco.

Tuttavia, potrebbe trattarsi anche di un progetto completamente diverso, portato avanti in parallelo all'interno di Eidos Montreal. In effetti, qualche tempo fa Jason Schreier aveva riferito che un nuovo capitolo di Deus Ex sarebbe ancora molto lontano, con il team che sta lavorando ad altro, al momento.