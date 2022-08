Deus Ex, un nuovo gioco è molto lontano per Jason Schreier: Eidos lavora ad altro

Deus Ex tornerà con un nuovo gioco? Anche se fosse, ci vorrà parecchio perché accada, ha detto il giornalista Jason Schreier, aggiungendo che al momento Eidos lavora ad altro, nello specifico una nuova proprietà intellettuale.

Solo poche ore fa Jeff Grubb ha riferito che Eidos vuole sviluppare un seguito di Deus Ex in grado di superare Cyberpunk 2077, e la cosa ha inevitabilmente fatto montare l'entusiasmo dei tanti fan della serie, ma la situazione a quanto pare non è così rosea.

"Tenete a freno le vostre aspettative", ha scritto Schreier sul forum ResetEra, intervenendo sulla questione. "Il gioco più avanzato nello sviluppo presso Eidos Montreal al momento è una nuova proprietà intellettuale."

"Ciò significa che se anche volessero realizzare un nuovo Deus Ex, ci vorrà ancora tanto, tanto tempo", ha concluso il giornalista di Bloomberg, infliggendo un duro colpo alle speranze degli appassionati rimasti fermi al 2016, anno di pubblicazione di Mankind Divided.

Certo, con l'acquisizione di Eidos Montreal da parte di Embracer Group è possibile che un progetto simile venga trattato con le dovute attenzioni e posto in una corsia preferenziale, ma al momento sono solo supposizioni.