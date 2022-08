EDGE premia IMMORTALITY con un 10, ecco i voti del numero 375

EDGE ha assegnato un rarissimo ed eloquente 10 a IMMORTALITY, il nuovo gioco di Sam Barlow, l'autore di Her Story, che a quanto pare è piaciuto davvero parecchio alla redazione della rivista inglese. Vediamo però anche gli altri voti del numero 375:

Stray: 7

Immortality: 10

Xenoblade Chronicles 3: 8

Live A Live: 9

We Are OFK: 8

As Dusk Falls: 6

Escape Academy: 6

Witch Strandings: 5

Tombstar: 5

Last Call BBS: 8

Xenoblade Chronicles 3, accolto con voti altissimi dalla stampa internazionale, si è dovuto "accontentare" in questo caso di un 8, mentre ha fatto meglio un'altra esclusiva Nintendo, ovverosia Live A Live, che ha portato a casa un 9.

Per il resto, Stray ha convinto i redattori di EDGE solo a metà, vedendosi assegnato un pur apprezzabile 7, laddove invece As Dusk Falls ed Escape Academy non sono riusciti a spingersi oltre la sufficienza.

Come sappiamo, la rivista ha un metro di valutazione molto particolare e davvero di rado l'abbiamo vista assegnare il massimo dei voti a un qualsiasi titolo: a quanto sembra IMMORTALITY merita la nostra attenzione.