Zelda: Tears of the Kingdom, da oggi potete sapere quante ore voi e i vostri amici avete giocato

C'è una cosa che piace molto a una certa fetta di giocatori. Sapere esattamente quanto tempo si ha investito in un videogioco. In alcuni casi è presente un contatore direttamente nel videogame (pensiamo ai JRPG, ad esempio), ma moltissimi titoli non sono interessati a dirci quanto tempo è passato. Per fortuna, vari sistemi di gioco e piattaforma fanno il conteggio per noi. Nell'arco di poche ore quest'oggi - 23 maggio 2023 - potremo ad esempio finalmente sapere quante ore abbiamo speso su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Potremo fare lo stesso con i nostri amici.

Nel caso non lo sappiate, accedendo al profilo di un giocatore è possibile vedere quanto tempo ha investito con i giochi più recenti da lui avviati (gli ultimi 20, per la precisione). C'è però un limite: durante i primi dieci giorni dal primo avvio, la console non indica il numero di ore spese, ma solo quanti giorni sono passati. Con oggi, però, scattano i dieci giorni dall'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e, se avete avviato il gioco al D1, potete controllare quanto tempo avete investito con (non grandissima) precisione.

Switch non è infatti estremamente precisa e approssima, ma perlomeno vi dà un'idea generica di quanto tempo avete effettivamente passato a giocare. Con un titolo come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom il tempo vola. È difficile fare un conto a mente, quindi questa funzione torna comoda.

Chiaramente non importa quanto tempo si spende su un gioco, ma la qualità di quelle ore. Nel caso di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, però, la qualità è scontata. Quindi diteci, quanto tempo avete giocato?

E quante di quelle ore sono servite per inventare modi ingegnosi per accarezzare i cani?