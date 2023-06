Phil Spencer ha dovuto spiegare agli avvocati della FTC cos'è un'acquisizione

Phil Spencer ha dovuto spiegare agli avvocati della FTC che cos'è e come funziona effettivamente un'acquisizione: l'ennesima stoccata, gentile ma dirompente, che il CEO di Microsoft Gaming ha inflitto ai legali della commissione antitrust americana, apparsi generalmente impreparati.

"No, quando effettui un'acquisizione non si tratta solo di un pagamento", ha detto Spencer, correggendo i termini usati dall'avvocato che voleva ridurre tutto a quel concetto. "È come quando acquisti una casa: stai comprando una risorsa che ha un valore, dunque quello che vogliamo fare è trasferire del denaro in una risorsa chiamata Activision, che siamo convinti conserverà quel valore."

"Dunque non è corretto definire questo investimento di 70 miliardi di dollari come una semplice spesa. Finanziariamente, si tratta nei fatti di spostare 70 miliardi di dollari in contanti all'interno di una risorsa, che è un publisher di videogiochi e che per noi vale più di quella cifra."

Dopo il giuramento solenne che Call of Duty rimarrà su PlayStation, che da solo potrebbe aver annientato tutte le argomentazioni della FTC, Phil Spencer ha letteralmente dilagato nel corso della sua audizione, meritandosi fra le altre cose il meme che vedete qui sotto e che lui stesso ha molto apprezzato.

"Ok, questa è molto divertente. Io stesso sono scoppiato a ridere quando mi sono visto in giacca e cravatta, come dovreste sapere bene. Mi ci è voluto un po' per trovare quegli abiti in fondo al mio armadio", ha scritto Spencer.