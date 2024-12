Una mod di Half-Life 2 ha bloccato l'accesso ad alcuni youtuber per le troppe critiche

Gli sviluppatori di una mod per Half-Life 2 molto criticata , hanno bannato dalla stessa alcuni youtuber rei di aver parlato male del loro lavoro. Per farlo hanno raccolto i loro ID di Steam e li hanno messi in una lista nera. Installando la mod, i coinvolti non solo non hanno potuto avviarla, ma il gioco si è bloccanto dandogli un messaggio d'errore particolare: "SMETTILA di sparare CAZZATE su di noi". Si tratta di un atto di vendetta vero e proprio contro quelli che gli sviluppatori definiscono degli "anti-cittadini", usando il lessico di Half-Life 2 .

Allergici alle critiche

La mod si chiama Half-Life 2 Overcharged ed è descritta dai suoi creatori come una "modifica generale" con "nuove funzionalità di gameplay e grafiche". Aggiunge nuovi nemici, tra Combine e alieni, oltre a delle nuove armi. Risale al 2022 e, come detto, è stata aspramente criticata dai giocatori per via dell'intelligenza artificiale dei nemici completamente rotta, i crash frequenti, la bruttezza e l'inutilità delle armi aggiunte e i tanti problemi grafici, in particolare lato illuminazione.

Un'immagine di Overcharged

Alcuni youtuber specializzati nella scena delle mod di Half-Life 2 hanno realizzato dei video per sottolineare questi problemi e per definire la mod come fin troppo pubblicizzata rispetto a ciò che ha da offrire. Effettivamente alcuni hanno usato delle parole molto accese e un po' offensive, considerando anche che la mod è gratuita e nessuno obbliga a installarla. Inoltre ci sono stati anche dei seguiti, nel senso che capito di poter speculare su Overcharged, sono stati prodotti altri video per sottolineare i progressi o il permanere dei problemi.

Il messaggio d'errore è arrivato con la versione 2.0 della mod, dentro cui gli sviluppatori hanno riversato la loro rabbia per il trattamento ricevuto. Naturalmente questa decisione ha attivato l'effetto Streisand, con ora decine di utenti che stanno commentando aspramente la mod su ModDB.