Xbox Series X e S: lo spot di Walmart commuove e fa sentire tutti un po’ più vecchi

La catena USA Walmart ha lanciato uno spot di Xbox Series X, disponibile dal 10 novembre, che commuove ma allo stesso tempo fa sentire tutti un po' più vecchi, almeno quelli che si riconosceranno completamente o in parte nel protagonista.

The 𝙣𝙚𝙭𝙩 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 of gaming is coming❗ The @Xbox Series X | S will be available only ONLINE on November 10 at 12 PM ET, meaning that you have five days to practice your F5 skills. 😉 pic.twitter.com/qeBqaX8DPE