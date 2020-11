Stadia: i giochi sono ora condivisibili con la famiglia

Google ha finalmente lanciato la condivisione dei giochi acquistati su Stadia con tutta la famiglia. In questo modo chiunque ne faccia parte potrà giocarci senza doverli ricomprare. Si tratta di un'iniziativa benvenuta, che piacerà soprattutto a chi ha figli o congiunti amanti dei videogiochi.

Leggiamo tutti i dettagli tratti dalla pagina ufficiale della condivisione con il gruppo famiglia di Stadia:

Condividere i giochi con il gruppo Famiglia

Se i giocatori di Stadia fanno parte di un gruppo Famiglia Google, possono condividere i giochi con altri membri del gruppo. Qualsiasi membro del gruppo che crea un account Stadia può utilizzare un gioco condiviso, anche se non ha acquistato o richiesto il gioco sul proprio account.

Nota: i membri supervisionati di un gruppo Famiglia non potranno giocare a un gioco condiviso se la relativa classificazione dei contenuti è superiore a quella approvata per loro dal gestore del gruppo Famiglia.

Condivisione con il gruppo Famiglia e Stadia Pro

Non è necessario disporre di un abbonamento Stadia Pro attivo per condividere giochi o utilizzare i giochi condivisi. Tuttavia, se condividi un gioco che hai richiesto con l'abbonamento Pro e quest'ultimo termina, il gioco non verrà più condiviso con il tuo gruppo Famiglia.

Creazione di un gruppo Famiglia

Prima di poter utilizzare la condivisione con il gruppo Famiglia, devi creare un gruppo Famiglia Google con lo stesso indirizzo email che hai utilizzato per configurare il tuo account Stadia. Dovrai aggiungere al gruppo anche un metodo di pagamento del gruppo Famiglia per poter condividere i giochi tra tutti i membri.

Gestione del gruppo Famiglia

Dopo aver configurato un gruppo Famiglia, puoi gestire il metodo di pagamento del gruppo Famiglia, aggiungere e rimuovere i membri del gruppo e modificare le impostazioni relative all'approvazione dei genitori.

Attivare la condivisione con il gruppo Famiglia

Quando al gruppo Famiglia è associato un metodo di pagamento del gruppo Famiglia valido, qualsiasi membro del gruppo può attivare la condivisione con il gruppo Famiglia per condividere giochi con gli altri membri del gruppo.

Nota: se fai parte di un gruppo Famiglia, non devi attivare la condivisione con il gruppo Famiglia per usare i giochi che gli altri membri del gruppo hanno condiviso con te.

Cambiare la modalità di condivisione dei giochi

In quanto membro di un gruppo Famiglia, puoi modificare la modalità di condivisione della tua raccolta di giochi con altri membri del gruppo.

Attivare o disattivare la condivisione per giochi specifici

In qualità di membro di un gruppo Famiglia, puoi attivare o disattivare la condivisione per i singoli giochi della tua raccolta che hai richiesto o acquistato. Queste impostazioni avranno effetto a prescindere dalle impostazioni di condivisione automatica che hai scelto nei passaggi precedenti.

Se disattivi la condivisione con il gruppo Famiglia per un gioco specifico, gli altri membri del gruppo non potranno giocare, fatta eccezione se:

Hanno acquistato il gioco sul proprio account.

Hanno richiesto il gioco come parte di un abbonamento Stadia Pro attivo.