Quali sono i giochi più venduti nel Regno Unito? Ecco una corposa Top 40

La lista probabilmente non vi stupirà troppo , visto che in cima troviamo un nome più che familiare: EA Sport FC 25.

La classifica videoludica UK

Ecco la Top 40 dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito:

EA Sports FC 25 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Black Ops 6 Kingdom Come Deliverance II Minecraft Super Mario Party Jamboree Mortal Kombat 11 Ultimate Grand Theft Auto V Animal Crossing: New Horizons Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 Sonic x Shadow Generations Super Mario Bros. Wonder Donkey Kong Country Returns HD Nintendo Switch Sports Star Wars Outlaws It Takes Two Dragon Age: The Veilguard Mortal Kombat 1 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Silent Hill 2 WWE 2K24 The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition Rugby 25 Astro Bot Need for Speed: Hot Pursuit - Remastered Dog Man: Mission Impawsible Civilization VII Warhammer 40,000: Space Marine 2 MySims Cozy Bundle Bluey: The Videogame Super Mario Odyssey Star Wars Jedi: Survivor LEGO Harry Potter Collection EA Sports UFC 5 Madden NFL 25 The Wither III: Wild Hunt Complete Edition Red Dead Redemption F1 24

Goro Majima in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Le uniche nuove uscite della settimana in grado di entrare nella Top 40 sono Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e Dog Man: Mission Impawsible, un platform in cui siamo un cane eroe che dà la caccia ai cattivi. Ovviamente i dati digitali cambierebbero la classifica, ma non sono disponibili.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ha fatto molto bene anche in Giappone, dove ha compiuto l'impresa: la Top 10 giapponese è guidata da PlayStation e non da Switch.