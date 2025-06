Il MOBA battle royale free-to-play Supervive ha una data di uscita per la versione 1.0 su PC

Il lancio della versione completa è in programma per il 24 luglio . Stando alle promesse degli sviluppatori, possiamo aspettarci " tonnellate di nuovi contenuti, progressione e sistemi revisionati , nuove funzionalità e un nuovissimo sistema di base che cambierà radicalmente il modo di giocare", con maggiori dettagli in merito che verranno svelate il 17 luglio, in pratica una settimana prima del lancio.

Che cos'è Supervive

Supervive è stato lanciato in accesso anticipato lo scorso 20 novembre su Steam, dove ha collezionato circa 17.000 recensioni di cui l'84% positive e un picco massimo di quasi 50.000 utenti connessi contemporaneamente.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco multiplayer free-to-play competitivo che combina elementi da MOBA, battle royale e hero shooter, dando vita a un'esperienza frenetica quanto strategica. I giocatori vestono i panni di oltre 18 Hunter differenti in termini di abilità e caratteristiche e si affrontano in squadre in arene sospese nel cielo, dove possono saltare, planare, combattere, lanciare attacchi speciali e affrontare boss per ottenere bottini e vantaggi strategici.