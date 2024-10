Supervive: abbiamo provato il MOBA battle royale degli ex Riot Games

L'obiettivo dichiarato degli sviluppatori di Theorycraft Games è quello di creare un gioco capace di intrattenere per 10.000 ore e, in base alla nostra prova e alle prime impressioni della community, le premesse ci sono. Resta da vedere se quelle diecimila ore saranno di divertimento o di frustrazione acida visti i tre generi da cui è formato il gameplay.

Che ci crediate a no, questo gioco riesce a prendere alcuni elementi anche dai platform fighter come Super Smash Bros. visto che le uccisioni ambientali (e la loro prevenzione) sono una parte fondamentale di Supervive. La mappa, infatti, è sospesa su un abisso in cui lanciare i nemici che, a determinate condizioni, non possono reagire, proprio come quando si viene sparati fuori dalla mappa nel picchiaduro con Mario e soci.

La seconda demo più giocata dell'ultimo Steam Next Fest è stata quella di Supervive , un ibrido tra MOBA, battle royale e hero shooter. Sembra impossibile, ma un gruppo di ex sviluppatori di Riot Games è riuscito, mantenendo la prospettiva dall'alto proprio di League of Legends, a creare un'esperienza che, tra alti e bassi, riesce a combinare questi tre generi in modo abbastanza organico.

MOBA, Battle royale e hero shooter

Il punto di forza di Supervive è il suo miscuglio di generi apparentemente inconciliabili. Un battle royale hero shooter esiste già, è Apex Legends. Nei MOBA si giocano eroi con abilità di partenza predefinite che si evolvono nel corso della partita grazie a oggetti e percorsi interni di progressione. In Supervive, con la prospettiva tipica dei multiplayer online battle arena, i giocatori si lanciano su una mappa divisa in regioni e biomi circondati da un cerchio di nebbia tossica che si restringe col tempo, hanno eroi diversi, ciascuno con le sue abilità, e possono trovare degli oggetti per modificare il comportamento del proprio personaggio e l'andamento della partita.

Succede davvero tanto a schermo durante una partita di Supervive, è un bene che durino massimo 20 minuti se non si muore prima

Come se non bastasse, a tutto questo dobbiamo aggiungere l'abisso al di sotto della mappa nel quale è possibile lanciare i nemici. I kit di abilità di tutti i personaggi ruotano attorno a questa meccanica e, a volte, nascono battaglie aeree di spinte, salvataggi e colate a picco che sembrano prese direttamente da Smash Bros. Sembra proprio che Supervive abbia raggiunto un livello tale di frullatura dei suoi diversi ingredienti che, in qualche modo, non iniziano più a essere distinguibili tra di loro e danno vita a un'esperienza del tutto nuova.

Dai MOBA, poi, Supervive ha preso la miriade di mostri controllati dall'intelligenza artificiale che popolano la mappa. I più grossi, come i draghi o il Barone di LoL, forniscono potenziamenti e modificatori alla squadra a cui appartiene chi ha sferrato il colpo di grazia. Questo crea le invasioni e le soffiate che tanto tengono i giocatori sulle spine nei MOBA. A mescolare ancora di più le carte c'è anche il fatto che la morte del boss di un bioma dà inizio a una nuova nube di gas tossico che restringe la mappa. Questo moltiplica le variabili di evoluzione del terreno di gioco tipiche dei battle royale.

In Supervive c'è un cerchio che si restringe proprio come in tutti i battle royale

Le modalità di gioco, poi, vengono da tutti i generi sopra menzionati: per sentirsi come in LoL c'è l'arena quattro contro quattro; per un'esperienza battle royale più leggera e dinamica, c'è la modalità duo; infine, ci sono le partite per squadre da quattro giocatori in cui 12 team vengono paracadutati sulla stessa mappa. Questa è dichiaratamente la modalità principale del gioco e quella attorno alla quale ruoterà gran parte del bilanciamento.

Vista la moltitudine di generi da cui Supervive prende ispirazione, potete aspettarvi altrettanti fattori di complicazione, gli stessi dei titoli di riferimento. Per divertirsi, infatti, non solo bisogna imparare a conoscere la mappa come nei battle royale ed essere contenti della propria build (e di quella degli avversari) come nei MOBA, ma anche essere almeno ferrati con il proprio eroe, proprio come negli hero shooter.