Il cosplay di Joker da Lizzie Lestrange è perfetto per Halloween

Un'ultima apparizione non molto fortunata

Come ricorderete, Joker è comparso nella Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League con una versione alternativa rispetto a quello della saga di Batman: Arkham, più giovane ma non meno folle. Peccato che il titolo di Rocksteady Studios non abbia ottenuto il riscontro sperato.

Naturalmente il mondo delle cosplayer è sempre stato attratto dalla figura del pagliaccio criminale, come dimostrano i lavori realizzati da Alyson Tabbitha e le molteplici interpretazioni dedicate alla sua compagna Harley Quinn, vedi ad esempio narga_lifestream, Kalinka Fox e di nuovo Lizzie Lestrange.