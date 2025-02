La classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu sta per cambiare

Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più attesi dai lettori della rivista giapponese, classifica che per il momento vede ancora Monster Hunter Wilds e Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake in vetta ma che è destinata a cambiare.

Il nuovo capitolo della serie Capcom uscirà infatti il prossimo 28 febbraio e a quel punto lascerà ufficialmente alla remaster dei primi due episodi del classico RPG di Square Enix la prima posizione all'interno della top 10.

[PS5] Monster Hunter Wilds - 914 voti [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 742 voti [PS5] Pragmata - 398 voti [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 281 voti [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - 260 voti [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 228 voti [NSW] Atelier Yumia - 225 voti [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma - 223 voti [NSW] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 217 voti [PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 212 voti

In realtà, come abbiamo già avuto modo di sottolineare in passato, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è già primo nella classifica dei titoli più attesi se consideriamo la somma delle edizioni, che Famitsu conta in maniera separata.