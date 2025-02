Onimusha 2: Samurai's Destiny remaster ha una data di uscita annunciata con il trailer esteso da Capcom

In occasione dello State of Play, Capcom ha pubblicato anche un nuovo trailer per Onimusha 2: Samurai's Destiny che ha svelato la data di uscita della remaster, oltre all'apertura delle prenotazioni, mostrando anche qualcosa di più sul gioco.

Onimusha 2: Samurai's Destiny sarà dunque disponibile il 23 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con un ritorno del grande classico Capcom in nuova forma grazie ai miglioramenti tecnici applicati alla grafica e ad altri aspetti dell'originale, in modo da renderlo fruibile al pubblico sulle nuove piattaforme.

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, si svela meglio questo interessante titolo, che rimasterizza l'action RPG uscito originariamente nel 2002 su PlayStation 2 e rimasto nel cuore di tanti appassionati, caratterizzato da un'impostazione che può essere considerata simile a Resident Evil in termini di scelte grafiche e registiche, ma con storia a struttura piuttosto differenti.