WhatsApp prepara il collegamento ai profili social: ecco cosa cambierà

Una nuova funzione in arrivo permetterà di aggiungere i link ai propri profili social direttamente nell'account WhatsApp.

WhatsApp continua ad ampliare le opzioni di personalizzazione per i propri utenti e sta lavorando a una nuova funzionalità che permetterà di collegare i profili social al proprio account. Questa funzione, attualmente in fase di sviluppo, è stata individuata nell'ultima beta per iOS (versione 25.3.10.72) disponibile tramite il programma TestFlight.

Un profilo WhatsApp più connesso con i social Secondo quanto scoperto dagli esperti di WABetaInfo, WhatsApp sta testando una nuova sezione nelle impostazioni del profilo, che permetterà agli utenti di aggiungere i link ai propri account social. L'obiettivo è rendere più facile per i contatti individuare una persona anche su altre piattaforme, come Instagram, che al momento sembra essere l'unico social supportato. Tuttavia, in futuro potrebbero essere integrati altri servizi. La funzione di collegamento dei social Questa funzione rappresenta un'evoluzione naturale del profilo WhatsApp, offrendo agli utenti un modo più dinamico per gestire la propria presenza online direttamente dall'app di messaggistica. Il collegamento ai social non sarà obbligatorio e potrà essere rimosso in qualsiasi momento tramite le impostazioni di privacy.