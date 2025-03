Il PC Gaming Show torna quest'estate con oltre 50 giochi, annunciata la data dell'evento

Sarà possibile seguire l'evento tramite Twitch , YouTube e Steam. Contestualmente è stato svelato che questo sarà il primo di due appuntamenti, con il tradizionale PC Gaming Show: Most Wanted in programma verso la fine dell'anno.

Oltre 50 giochi, annunci e trailer a volontà

Cosa possiamo aspettarci dal PC Gaming Show di giugno? Stando ai dettagli offerti l'evento ospiterà oltre 50 giochi su PC, Steam Deck, Linux e MacOS, con premiere mondiali, annunci esclusive, interviste agli sviluppatori e aggiornamenti su titoli già annunciati o che si arrichiranno con nuovi contenuti.

"La più lunga età dell'oro del gioco per PC non mostra segni di rallentamento e sono lieto che lo stesso valga per il PC Gaming Show, un decennio dopo il suo debutto", ha dichiarato Jake Tucker, editor in chief di PC Gaming Show.

"Nonostante la crescita in termini di dimensioni e statura da quella prima uscita nel lontano 2015, il PC Gaming Show ha mantenuto il suo caratteristico approccio incentrato sui giocatori e non vediamo l'ora di continuare a farlo, mettendo in luce alcuni dei giochi più interessanti e dell'hardware più all'avanguardia disponibili oggi. Con il PC Gaming Show 2025 stiamo spingendo ancora più in alto l'asticella e non vediamo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo in serbo per voi questo giugno".

Ovviamente come al solito seguiremo attivamente l'evento e riporteremo sulle pagine di Multiplayer.it tutti gli annunci e i trailer più interessanti.